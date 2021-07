In der Praxis des Weidenthaler Arztes Manfred Reiber werden am Mittwoch, 7. Juli, von 14 bis 17 Uhr die Vakzine Biontech und Johnson & Johnson verimpft. Ein Termin für die Impfaktion in der Hauptstraße 56 ist nicht notwendig, wie die Praxis mitteilt. Mitzubringen sind Versichertenkarte, Personalausweis, Aufklärungsbogen sowie Einwilligungserklärung. Letztere zwei Dokumente sind über die Webseite des Robert-Koch-Instituts herunterzuladen, auszudrucken und auszufüllen. Über die Suchfunktion ist der jeweilige Name des gewünschten Impfstoffs plus das Stichwort Aufklärungsbogen oder Einwilligungserklärung einzugeben. Den Impfstoff Biontech können Frauen und Männer beziehungsweise Jugendliche ab 16 Jahren erhalten. Bei Johnson & Johnson liegt das Mindestalter bei Frauen bei 50 Jahren und bei Männern bei 18 Jahren.