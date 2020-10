Angesichts der jüngsten Diskussion über das mögliche Verbot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren ab dem Jahr 2035, welche zuletzt im US-Bundesstaat Kalifornien wie in Bayern geführt wurde, mag die Entwicklung in Neustadt für Befürworter der Mobilitätswende erfreulich sein. So werden hierzulande immer mehr Zulassungen für Elektrofahrzeuge eingeholt. Das geht aus Statistiken hervor, welche die Stadtverwaltung der RHEINPFALZ auf Anfrage vorgelegt hat. So wurden in diesem Jahr bislang rund 260 E-Autos neu angemeldet. Somit ist jedes fünfte neu zugelassene Fahrzeug ein E-Auto gewesen, da bisher rund 1450 Neuzulassungen registriert worden sind. In den beiden Vorjahren wurden 157 beziehungsweise 68 Wagen mit Elektroantrieb die Fahrerlaubnis erteilt. Im Jahr 2019 wurden 2708 und im Jahr davor 2225 Neuzulassungen von der Verkehrsbehörde gezählt. Noch etwas für die Statistik: Wie aus Angaben von Online-Portalen hervorgeht, gibt es in Neustadt derzeit 32 E-Ladesäulen, wo Besitzer von Elektrofahrzeugen ihren Wagen tanken können.