Im Fahrradsattel statt hinter dem Autosteuer: Das gilt ab 22. August wieder für Hunderte Neustadter. Dann beginnt die Stadtradel-Aktion. Dieses Jahr läuft allerdings einiges anders als bei der Premiere 2019.

Die bunt besprühten Fahrräder an den Eingängen Neustadts und der Ortsteile haben schon für den einen oder anderen verwunderten Blick gesorgt. Die ausgedienten Drahtesel werben für die bundesweite Aktion „Stadtradeln“ – wenn auch bislang noch ohne weitere Erklärung. „Das soll sich aber noch ändern“, sagt Marcel Schwill, Klimaschutzbeauftragter der Stadt. So sollen schon bald Hinweise zu der dreiwöchigen Kampagne an den Rädern zu finden sein, zudem werden Plakate aufgehängt und Flyer ausgelegt. Waren es vergangenen Donnerstag noch 204 Anmeldungen, kamen bis Dienstag noch mal 31 hinzu. Vergangenes Jahr haben 607 Radfahrer mitgemacht und rund 120.000 Kilometer „gesammelt“.

Beim Stadtradeln geht es darum, dass Privatpersonen, Vereine, Institutionen oder Unternehmen so viele Kilometer auf dem Rad fahren wie möglich. Ganz im Sinne des Klimaschutzes – und um das Radeln beliebter zu machen. Interessierte können sich vorab anmelden oder nach Aktionsstart dazustoßen. Die täglich gefahrenen Kilometer können per Smartphone-App oder händisch erfasst werden. So haben die Teilnehmer auch noch eine Woche nach Ende noch die Möglichkeit, ihre Kilometer anzugeben.

Elf Touren im Angebot

„Wer Kilometer sammeln möchte, ist bei den Touren gut dabei“, sagt Marcel Schwill. Geplant haben sie der städtische Radfahrbeauftragte Arnold Merkel und weitere Ehrenamtliche. Da wären zum Beispiel die Bio-Weintouren am 22. oder 23. August, die auf dem Flyer mit dem Zusatz versehen sind: „Kilometer nach eigenem Ermessen“. Bedeutet: Jeder muss selbst wissen, an wie vielen Stationen er Wein trinken und dann noch Fahrrad fahren kann.

Bei der 15 bis 20 Kilometer langen Nachhaltigkeitstour am 6. September werden drei oder mehr Ziele angesteuert, die mit Klimaschutz zu tun haben, unter anderem das Solar-Info-Zentrum oder der Weidendom in der Wallgasse. Darüber hinaus stehen viele pfälzische Städte auf dem Programm. Entspannt wird es auch bei der Yoga-Tour am 23. August über etwa 30 Kilometer. Die längste Tour führt am 29. August mit 63 Kilometern nach Germersheim. Coronabedingt können diesmal nur jeweils zehn Radfahrer teilnehmen. Eine Anmeldung ist nötig.

Kleiner Auftakt und Abschluss

Die Pandemie ist auch der Grund dafür, dass es diesmal jeweils nur eine kleine Auftakt- und Abschlussveranstaltung geben wird. „Natürlich gibt es trotz Corona eine Siegerehrung“, verspricht Schwill. Die soll Anfang Oktober stattfinden, der genaue Termin werde noch festgelegt. Ausgezeichnet werden das größte Radelteam, das Team mit den meisten Kilometern, das Team mit dem „radelaktivsten“ Mitglied und der- oder diejenige, die am meisten Kilometer gesammelt hat. Die Sieger gewinnen Preise.

In einer eigenen Kategorie fahren die Radelstars. Auch dieses Jahr ist Umweltdezernentin Waltraud Blarr dabei. Sie tritt an gegen die Stadtratsmitglieder Gabriele Schattat (FWG), Florian Hofmann (Grüne) und Michael Landgraf (SPD), die erstmals an den Start gehen und drei Wochen lang komplett auf ihr Auto verzichten. Von den anderen Stadtratsfraktionen habe er noch keine Rückmeldung bekommen, sagt Schwill. Aber noch sei ja genug Zeit, sich anzumelden.

Land übernimmt Anmeldegebühr

Übrigens: Das Pedelec, das die Stadtverwaltung 2019 als bester Newcomer in der Kategorie „Fahrradaktivstes Kommunalparlament mit 50.000 bis 99.999 Einwohnern“ gewonnen hat, ist noch immer nicht ausgeliefert. „Aber fast“, sagt Marcel Schwill schmunzelnd. Wo das Pedelec künftig eingesetzt werden soll, sei noch intern abzuklären.

Anders als im vergangenen Jahr, müsse die Stadt dieses Jahr die Anmeldegebühren nicht übernehmen, weil das Land Rheinland-Pfalz dies übernehme, so Schwill. Es habe insgesamt 50.000 Euro für die Kommunen bereitgestellt. Die Sparkasse Rhein-Haardt zeichnet auch dieses Jahr jeweils drei Grundschulen und weiterführende Schulen für ihre Teilnahme beim Stadtradeln aus.

Leser sind gefragt

Wer ist Ihr persönlicher Radelstar, dessen Geschichte Ihrer Meinung nach unbedingt in der RHEINPFALZ zu lesen sein sollte? Oder haben Sie sich selbst schon angemeldet? Erzählen Sie es uns, per E-Mail an redneu@rheinpfalz.de

Anmeldung

Wer sich zum Stadtradeln anmelden möchte, kann das in Kürze im Internet unter stadtradeln.de/neustadt-weinstrasse oder schon jetzt bei Klimaschutzmanager Marcel Schwill, Telefon 06321/855-1350, E-Mail marcel.schwill@neustadt.eu

Zur Sache: Radelstars kommen aus Stadtrat

Neustadts Umweltdezernentin Waltraud Blarr (Grüne) war schon vergangenes Jahr Radelstar. Drei Wochen lang verzichtete sie auf das Auto und war ausschließlich mit dem Fahrrad unterwegs. Eine logistische Herausforderung, wie sie sagt, auch wenn sie im Alltag oft mit dem Elektroroller auf den Neustadter Straßen unterwegs ist – der Umwelt und der Gesundheit zuliebe. Sie freut sich nun auf den Urlaub vom Auto.

Für Florian Hofmann (Grüne) ist Stadtradeln eine Selbstverständlichkeit. Nicht nur während der drei Wochen legt er nach eigenen Angaben 90 Prozent seiner innerstädtischen Strecken mit dem Rad zurück. Er hofft, dass die Euphorie für das Fahrradfahren bei den Teilnehmern auch nach der Kampagne anhält: „Mit jeder ersetzten Autofahrt leistet man einen großen Beitrag für den Klimaschutz und für saubere Luft in den Innenstädten.“

„Mit dem Rad an der frischen Luft sein und auf wenig ausgefahrenen Wegen die Langsamkeit entdecken – was kann schöner sein?“, fragt Michael Landgraf (SPD). Schon als Jugendlicher sei er fast ausschließlich mit dem Rad unterwegs gewesen. „Inzwischen geht manches nicht mehr so geschmeidig. Dennoch versuche ich, wo es geht, das Rad zu nutzen, um in Bewegung zu bleiben“, so Landgraf.

Schon seit ihrer Kindheit fahre sie gerne Fahrrad, sagt Gabriele Schattat (FWG). Sie mag die damit verbundenen Freiheiten und das kleine Abenteuer. „Aber wie sieht es im Alltag aus, frage ich mich. Erledigungen und Termine. Alles. Nun denn.“ Immerhin sei Radfahren klimafreundlich, erholsam, sportlich und auch bequem, nur anders: keine nervige Parkplatzsuche, direktes Anfahren, kein Verkehrslärm – „und ich bekomme etwas von unserer Stadt mit“, so Schattat.