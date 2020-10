Stand Freitagnachmittag, 16 Uhr, gibt es laut dem Gesundheitsamt im Landkreis Bad Dürkheim 14 Neuinfektionen, in Neustadt zwei. Im Kreis sind aktuell 98 aktive Infektionen bekannt, in Neustadt 20. Im gesamten Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts sind seit Ausbruch der Pandemie 725 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, davon 537 im Landkreis, 188 in Neustadt.

Nachdem die Landkreise Bad Dürkheim und Südliche Weinstraße jeweils den Wert von mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten haben und sich damit aktuell in der Gefahrenstufe orange befinden, haben sich heute erstmals die regionalen Task-Forces beraten. Von einer erweiterten Kontaktbeschränkung oder Maskenpflicht sehen beide Landkreise vorerst ab. Im Kreis DÜW wartet man die Entwicklungen am Wochenende ab. An der südlichen Weinstraße soll die Lage laut Landrat Dietmar Seefeldt weiterhin sensibel beobachtet werden. Im Kreis SÜW und der Stadt Landau kamen am Freitag 20 Fälle hinzu. Bislang sind dort 418 Personen am Virus erkrankt.