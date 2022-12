Was ein Autoschild so alles erzählen kann.

Gibt es sie noch, die Großväter, die sozusagen als Rückversicherung im Hintergrund agieren? Jene, die den eigenen, schon erwachsenen Kindern und deren Kindern im Alltag den Rücken freihalten und einspringen, wenn niemand sonst Zeit hat. Die alten Agilen, mit Erfahrung, Geduld und vor allem: Zeit. Die Antwort lautet schlicht: ja.

Und sie haben sich sogar organisiert in der OPA GmbH. Darauf verweist zumindest ein Schild, gesehen in einem Auto in der Gimmeldinger Altbachstraße. Zugegeben, in der GmbH sind nicht alle Großväter dieser Welt zu finden. Einige sind noch in eigener Sache tätig und können sich nicht um den Alltag anderer kümmern. Zudem ist nicht jeder für Serviceleistungen aller Art zu gebrauchen. Manch ein Großvater ist auch so vom Leben gezeichnet, dass man Kurierfahrten lieber für ihn übernimmt statt sie von ihm zu erbitten.

Geschichten nicht verpassen

Aber den Vorlesedienst – und wenn das Augenlicht es nicht mehr hergibt vielleicht eine Geschichtenerzählstunde – sollte man sich nie entgehen lassen. Denn eine brummige Stimme, die so mancher Geschichte erst ihren Reiz verleiht, kann man einfach nicht ersetzen. Außerdem sollte man den alten Geschichten lauschen – bevor sie gänzlich verklingen.