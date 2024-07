(aktualisiert: 13.20 Uhr)

Viele Neustadter sind am Sonntagmorgen von Sirenen der Feuerwehr aufgeschreckt worden. Grund für den Großalarm: ein Brand im Hambacher Feuerwehrgerätehaus. Viele Einsatzkräfte verschiedener Neustadter Feuerwehrstandorte rückten aus. Das Feuer im Diedesfelder Weg konnten die Einsatzkräfte rasch unter Kontrolle bringen. Allerdings wird die Neustadter Feuerwehr mit dem Schaden noch länger beschäftigt sein. Laut Stefan Klein, Brand- und

Katastrophenschutzinspekteur, war eines der Fahrzeuge im Gerätehaus offenbar die Ursache für den Brand. Die Kripo sei schon vor Ort gewesen und nehme die Ermittlungen auf. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liege aber im Bereich von mehreren 100.000 Euro, da es an einem Fahrzeug einen Totalschaden gebe und drei Fahrzeuge stark beschädigt seien. Zudem gebe es größere Schäden am Gerätehaus, so Klein. Dass am Abend vorher der Spießbratenrock am Gerätehaus stattfand, habe definitiv nichts mit dem Unglück zu tun: „Das ist doofer Zufall.“