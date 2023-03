Der Bauausschuss hat zugestimmt, dass ein Imker in der Theodor-Haubach-Straße und damit im Außenbereich von Lachen-Speyerdorf eine gut 30 Quadratmeter große Lagerhütte bauen darf. Laut Verwaltung will der Imker sich auf dem Gelände um 35 bis 40 Bienenvölker kümmern. Auch dieser Neubau muss naturschutzrechtlich kompensiert werden, so die Stadt. Daher muss der Imker auf dem Grundstück zwei Bäume pflanzen. Das Jahr über werden die Bienenvölker mit ihren Bienenkästen überwiegend an pollenreichen Obstbau- und Wald-Standorten in der Region sein. Der geplante Neubau dient primär als Beute-, Wachs- und Materiallager sowie Waben- und Geräteraum.