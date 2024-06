Doppelkonzerte mit spannenden musikalischen Partnern haben Tradition bei der Neustadter „Blue Note Big Band“. Trotzdem war der umjubelte gemeinsame Auftritt mit dem „Luxembourg Jazz Orchestra“ im Saalbau am Sonntag für das semiprofessionelle Neustadter Jazzensemble schon etwas Besonderes.

Das Konzert reihte sich ein in die bislang eher klassisch geprägte Serie der „Internationalen Orchesterbegegnungen“ und war zudem Teil des Neustadter Demokratiefests. In Anlehnung an die „Bigband-Battles“ der 1930er/40er-Jahre gestaltete die „Blue Note Big Band“ unter Leitung ihres Gründers und Spiritus rectors Bernd Gaudera den ersten Teil. Nach der Pause waren dann die Profi-Kollegen aus Luxemburg am Zuge, die in ihren Reihen aber auch Franzosen, Belgier und Deutsche haben. Beide Big Bands sind bereits seit Jahrzehnten im Geschäft und kennen sich von früheren Begegnungen her.

Die „Blue Note Big Band“ präsentierte vor etwa 400 begeisterten Zuhörern unter dem Motto „Meilensteine der Jazz-Historie“ vor allem Titel und Arrangements des „Count Basie Orchestras“, einer der berühmtesten Jazz-Formationen der Swingära, sowie aus deren Umfeld. Aber auch „Mumpitz“, ein Titel von Claudia Döffinger, mit der zusammen die Neustadter vor fast genau fünf Monaten an gleicher Stelle ihr traditionelles Neujahrskonzert bestritten hatten, war Teil des Programms. Die gewohnt eloquente Moderation übernahm Markus Lichti. Das „Luxembourg Jazz Orchestra“ spielte unter Leitung von Ernie Hammes danach ebenfalls Jazzstandards, aber auch Eigenkompositionen und -arrangements – und das auf so grandiose Weise, dass das Publikum am Ende nichts mehr auf den Sitzen hielt: Standing Ovations waren der berechtigte Lohn für eine große Leistung!