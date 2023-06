Positives ins Spiel bringen!

Ausgeglichen auf dem Weg zu sein und den Alltag zu bewältigen ist aktuell nicht einfach. Große Themen beschäftigen uns schon seit geraumer Zeit. Lösungen kommen kaum voran. Gefühlt wird der Problemberg immer größer. Zum Glück spielen Zufälle immer wieder anderes in mein Leben. Aufatmen ist möglich.

In den letzten Monaten spielt oft ein Tischkalender solche Impulse in meinen Alltag, ein Weihnachtsgeschenk. Beim Frühstück gibt es ein Kalenderblatt mit einer kleinen Kuriosität. Neulich zitierte eine Frau ihr Kind. „Marmelade ist gut, Mamalade ist das Beste!“ Ich sehe es vor mir: das Kind genießt den ersten Löffel der gerade abgekühlten Marmelade, von der Mama gekochten. Der Duft vom Kochen schwebt noch im Raum. Und dann dieses Lob aus Kindermund: „Mamalade ist das Beste“.

Eine weitere kleine Begebenheit dieser Tage: Ein Scooter-Fahrer schießt um die Ecke und fährt mir fast über die Füße. Ich war richtig erschrocken - aber auch froh, dass nichts passiert war. Einem Mann, der wenige Schritte hinter mir lief, ging es genauso. „Ein unfreundlicher Mensch war das!“ stellte er fest. Als er einige Meter weiter in sein Auto stieg rief er mir zu: „Wir machen das anders: Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!“ „Ja, das machen wir, das wünsche ich ihnen auch!“ Eine ganz andere Begegnung! Der ärgerliche Schreck war damit fast weg. Diese Begegnung blieb in mir lebendig.

Noch etwas? An Fronleichnam mussten wir unseren Prozessionsweg aufgrund der Baustelle auf dem Juliusplatz ändern. Wir fanden eine Alternative und zogen durch die Kunigundenstraße zur Hauptstraße. Um eine Blockade des kleinen Sträßchens durch ein auch nur kurzfristig abgestelltes Auto zu vermeiden, informierten wir die Anwohner. Das klappte, der Weg war frei, alle hatten mitgespielt. Dann die Überraschung: an einem Haus stand je eine Marienfigur in den beiden Fenstern, die stehen sonst nicht dort. Und ein Abfalleimer an der Hausecke war mit einem schönen Tuch zugehängt, durch ein Buch, vermutlich eine Bibel, auf der Fensterbank fixiert. Eine heute eher seltene Würdigung unserer Prozession.

Es liegt an uns, solch positive Dinge wahrzunehmen. Sie bieten sich im Vorübergehen an. Sie wollen gesehen werden. Und wir haben es in der Hand, solch Positives selbst zu setzen.

Der Autor

Michael Janson, Pfarrer der katholischen Pfarrei Hl. Theresia von Ávila, Neustadt