Der Spielplatz in der Straße Im Schilling wird nach Angaben der Stadtverwaltung ab Montag bis voraussichtlich Freitag, 7. Mai, gesperrt. Laut der Abteilung Landwirtschaft und Umwelt wird in dieser Zeit eine Firma aus Landau ein Rohr durch den Spielplatz verlegen. Dies werde getan, um Niederschlagswasser besser in die Kanalisation ableiten zu können. Die beauftragte Firma stelle aktuell die sogenannte Außengebietsentwässerung Gimmeldinger Straße fertig und schließe mit diesem Rohr das noch fehlende Teilstück der Entwässerung. In den vergangenen zwei Wochen fanden die entsprechenden Bauarbeiten im Straßenbereich statt. Die Stadt betont, dass die Arbeiten auf dem Spielplatz „möglichst schonend“ erfolgen sollen. So würden Hainbuchenhecken nur vorübergehend entfernt und nach Abschluss der Arbeiten wieder eingepflanzt.