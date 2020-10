Zusätzlich zum für den 23. Januar 2021 geplanten Tag der offenen Tür bietet auch das Neustadter Leibniz-Gymnasium Vorab-Schnupperrunden für Viertklässler und ihre Eltern unter dem Motto „Leibniz live“ an. Hintergrund ist, wie bei anderen weiterführenden Schulen, dass die Tage der offenen Tür unter Corona-Bedingungen veranstaltet werden müssen und daher nur eingeschränkt zugänglich sind. Termine für Alternativtermine im November sind nach Angaben der Stadtverwaltung: um 14 Uhr am 3., 11., 20., 26. und 30. November sowie um 10 und 13 Uhr am 14. November. Mehr Infos sind hier zu finden.