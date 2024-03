Neustadt ist im Mandelblütenfieber: Das merken alle, die dieser Tage auf die Mandelmeile in Gimmeldingen gehen. Erst recht, wenn ab dem Wochenende das Mandelblütenfest 2024 steigt und die Neustadter Weinfestsaison eingeläutet wird. Aber die Tourismus- und Marketingexperten der Stadt möchten natürlich, dass nicht nur Gimmeldingen vom rosa Zauber profitiert, sondern möglichst ganz Neustadt. Daher wird eifrig die Werbetrommel für die Mandelwochen gerührt. In vielen Läden sowie in der Tourist-Information gibt es Sonderaktionen. Die rosa Wochen sollen schließlich ausgekostet und vermarktet werden – bis hin zum verkaufsoffenen Sonntag am 24. März samt dem rosa Leuchten im Glas, also einer Rosé-Weinprobe. Zum Konzept gehört, auch jetzt schon die Gäste in der Innenstadt zu verzaubern. Und wie geht das in Neustadt am besten? Richtig: mit Mandelblüten. Mangels entsprechender Bäume hängen an vielen prominenten Stellen in der Altstadt übergroße Deko-Mandelblüten. Sehr zur Freude der Elwetritsche findet sich ein solches Dekoelement auch am Elewetritschebrunnen. Die Mandelwochen sind eben für alle da.