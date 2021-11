26 neue Corona-Fälle in Neustadt meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim. Damit sind in der Stadt 265 aktive Infektionen bekannt. Im Kreis wurden seit Montag 30 weitere Fälle registriert. Dort sind aktuell 600 Menschen mit Covid-19 infiziert. Auch drei Einrichtungen sind betroffen. In der Kita Arche Noah Meckenheim ist eine Erzieherin oder ein Erzieher positiv getestet worden, in der Grundschule Lambrecht ein Schulkind und in der Ernst-Reuther-Schule Haßloch zwei Schüler beziehungsweise Schülerinnen. Die Anzahl der Neuinfektionen binnen einer Woche auf 100.000 Einwohner hochgerechnet betrug in Neustadt am Dienstag 240,1. Im Kreis lag der Inzidenzwert bei 199,2.

Für den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau meldet das dortige Gesundheitsamt 120 Neuinfektionen seit Montag. Es gibt ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus zu beklagen – in Landau starb ein Mann an oder mit Corona. Im Kreis lag die Inzidenz bei 351,1.