Die Natur so grandios zu zeigen, „wie sie vielleicht nie wieder zu sehen sein wird“ – das nennt Stefan Weindl als seine größte Motivation. Seit 40 Jahren bereist der Fotograf und Kameramann von seiner Heimatadresse im „Kleinen Odenwald“ südöstlich von Heidelberg aus die schönsten Ecken der Erde, darunter auch insgesamt fünf Monate lang den äußersten Norden Europas mit Norwegen und Spitzbergen. Das Ergebnis präsentiert er nun am kommenden Sonntag, 11. Februar, ab 18 Uhr mit acht Projektoren, einer bis zu 15 Metern breiten Leinwand und 630 Panoramadias im Neustadter Saalbau. Zu sehen sind unter anderem majestätische Fjorde, in die Gletscher kalben, kleine Fischerdörfer mit farbigen Holzhäusern und Trockenfisch vor der Türe, eine imposante Tierwelt mit Elchen, Rentieren, Luchsen, Eisbären, Walrossen und Papageientauchern, das Nordkap und die auch heute noch stark vergletscherte Inselgruppe Spitzbergens, wo die Mitternachtssonne im Sommer viereinhalb Monate am Stück scheint und trotzdem die Höchsttemperaturen nur bei etwa acht Grad liegen. Höhepunkte der Spitzbergentour sind das Trekking am Nordenskjöldgletscher und die Schiffsreise zur nördlichsten Gemeinde der Welt, Ny Alesund, sowie zu den Eisbären im Liefdefjord. Karten zum Beispiel bei Tabak Weiss.