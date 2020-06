„Kaum ist der Kriegergarten offiziell eröffnet, bietet sich beim Spaziergang dieser ebenso traurige wie ärgerliche Anblick“: Eine Leserin aus dem GDA Wohnstift hat auch im Bild festgehalten, was genau sie meint. Am Sonntag musste sie beim Flanieren durch den kleinen Park unschöne Hinterlassenschaften an einer Bank feststellen. Leere Weinflaschen, verstreuter Müll wie eine leere Pizzaschachtel – offensichtlich hatten Menschen sich getroffen und es nicht für notwendig erachtet, ihren Abfall wieder mitzunehmen. Beide Parks waren erst vergangenen Donnerstag offiziell freigegeben worden. Beide waren seit Herbst 2019 für insgesamt rund 800.000 Euro neu gestaltet worden. Für die städtische Grünflächenabteilung ist ein solches Bild nicht neu, auch vor der Sanierung sei Müll einfach zurückgelassen, der ganze Kriegergarten verschmutzt worden, heißt es auf Anfrage. Sie lässt beide Parkanlagen jeden Morgen von einem ihrer Mitarbeiter reinigen. Im Ausnahmefall übernehme die neue schnelle Sondereinsatztruppe diese Arbeit. Der Appell der Stadtverwaltung ist eindeutig: Parkbesucher sollen jeglichen Müll wieder mitnehmen und entsorgen.