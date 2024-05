Über die Verbindung zwischen Gott und der Zeit.

Haben Sie so etwas schon einmal gesehen? Die beiden Buchstaben A und D über dem Türrahmen überwiegend an alten Häusern? In den Ferien nehme ich mir oft die Zeit, um genauer hinzuschauen, und entdecke dabei so manches, was ich im Alltag häufig übersehe. A. und D., das ist die Abkürzung für „Anno Domini“ und lautet übersetzt: „Im Jahre des Herrn.“ Die Jahreszahl, die dahintersteht, weist auf das Baujahr des Gebäudes hin.

„Anno Domini“ – „Im Jahre des Herrn“, damit wird eine Verbindung zwischen Gott und der Zeit hergestellt. Jedes Jahr, das kommt, kommt von Gott. Dabei ist unsere Lebenszeit nicht immer gleich, sondern unterteilt sich in unterschiedliche Lebensphasen. Einen nicht unbeträchtlichen Teil unserer Lebenszeit verbringen wir damit, zu arbeiten und unseren Haushalt im Griff zu behalten. Das ist mit Sicherheit keine unbedeutende Zeit.

Aber es ist wichtig, nicht nur für die Arbeit und die Hausarbeit zu leben. Es ist ein kostbares Gut, mit Menschen Zeit zu teilen, Erlebnisse zu teilen, Leben zu teilen. Darüber hinaus benötigen wir Zeit für uns selbst, Zeit, in der wir zur Ruhe und zum Nachdenken kommen, und wir benötigen Zeit mit Gott.

Wenn wir am kommenden Sonntag Goldene Konfirmation feiern, dann werden wir all das miteinander tun. Wir nehmen uns Zeit für Begegnung, für uns selbst und für Gott. Und so freue ich mich auf diese ganz besondere Gelegenheit, auf diesen Sonntag AD – „Im Jahre des Herrn“.

Die Autorin

Heike Sigmund, Pfarrerin an der Martin-Luther-Kirche, Branchweiler.