Der Pfälzerwald-Verein Hambach hält beim Betrieb des Hohe-Loog-Hauses zunächst weiter die 2G-plus-Regelung bei. Zutritt haben somit nur Geimpfte und Genesene mit aktuellem Testnachweis. Gäste mit einer Booster-Impfung sind von der Testpflicht befreit. Die neue Corona-Bekämpfungsordnung des Landes gibt der Gastronomie zwar die Möglichkeit, Ungeimpfte mit Testnachweis zuzulassen (3G), mit Blick auf die hohe Inzidenz in Neustadt wolle man diese Lockerung aber vorerst nicht umsetzen, sagt Vereinsvorsitzender Peter Saling. Das Festhalten an der 2G-plus-Regelung diene auch dem Schutz der Hüttenteams. Hier seien über 100 Kräfte in wechselnden Besetzungen im Einsatz. Der Kreis der Betroffenen sei daher wesentlich größer als ansonsten in der Gastronomie, so Saling. Die Regelung schütze aber auch die Gäste, da es wegen des guten Wetters einen großen Andrang im Hohe-Loog-Haus gebe. Einen Punkt der neuen Verordnung setzt der Verein jedoch um: Ab sofort entfällt die Maskenpflicht im Innen- und Außenbereich der Hütte. Für den 20. März hat die Landesregierung weitere Änderungen der Corona-Bekämpfungsverordnung angekündigt. Wenn die Details bekannt seien, werde man die Frage der Zutrittsregelung auf der Hohen Loog neu bewerten, so Saling.