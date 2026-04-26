Ein Gig wie aus dem Bilderbuch: Singer-Songwriter Todd Thibaud stellte lange Zeit nach seinem letzten Auftritt in Neustadt endlich mal wieder seine Extraklasse unter Beweis.

Freitag, 20 Uhr, Neustadt, Soku: Auf der Bühne steht ein junger Mann. In der Hand hält er eine Gitarre, den Blick hat er verschüchtert auf den Boden gerichtet, während er diejenigen, die sich vor ihm versammelt haben, begrüßt: „Hallo, ich heiße Luke Zimmer, komme aus dem Saarland und möchte euch gerne ein paar Songs von mir vorstellen.“

Zimmer darf hier auftreten, weil die Kulturabteilung der Stadt in Absprache mit den Betreibern der Soku jungen Talenten die Chance gibt, im Vorprogramm der Headliner Erfahrung zu sammeln. Diejenigen, die Zimmer hören wollen, klatschen artig Beifall für Titel wie „Lost“, „The Ocean“ oder „Sunny Day“. Wer nur gekommen ist, um den Topact – Todd Thibaud mit Band – live zu erleben, hält sich derweil an der Bar auf und genehmigt sich noch einen Drink. Luke taut inzwischen auf, genießt es, vor einer letztlich doch recht stattlichen Anzahl von Menschen singen und Gitarre spielen zu dürfen. Dabei vergisst er allerdings die Zeit – schließlich muss er aufgefordert werden, die Bühne zu verlassen.

Gegen 20.45 Uhr ist es dann endlich soweit: Der aus Boston, Massachusetts, stammende Todd Thibaud und seine vierköpfige Band entern die Bühne, legen mit „Following“ aus dem neuen Album „Alchemy“ gleich mächtig los und lassen nichts anbrennen. Das ist Americana-Rock voll auf die Zwölf. Und weil die Maschine schon am Rollen ist, geht es mit „Fight Or Flight“ aus derselben Scheibe in ungebremstem Tempo weiter. Der Saal ist inzwischen längst gefüllt, die Stimmung schon nach diesen beiden Songs am Überkochen.

Immense Spielfreude

Thibaud und seine Bandkumpels sind echte Typen. Am Schlagzeug Chris Anzalone, frisurtechnisch eher in einer Punk- oder Rockabilly-Truppe zu vermuten, am Bass Ed Valauskas, der seine wenigen verbliebenen Haare der Einfachheit halber einfach senkrecht hochtoupiert hat, an der Leadgitarre Thomas Juliano, quietschvergnügt und mit immenser Spielfreude ausgestattet, an der Rhythmusgitarre und Mandoline Sean Staples, Thibauds wohl größte Stütze, mit dem er auch schon im Projekt Water And Sand zusammengearbeitet hat. Schließlich noch der Meister, Todd Thibaud selbst, ein haarloser Charakterkopf mit angenehmer Stimme und unglaublichen Songwriter-Fähigkeiten.

Thibaud und seine Gruppe erinnern ein wenig an Neil Young und Crazy Horse. Nicht musikalisch – dazu ist Young zu charakteristisch –, aber von der Art und Weise, wie die beiden Formationen arbeiten. Thibaud ist jahrelang nur mit Akustikgitarre aufgetreten. Seine letzte elektrisch verstärkte Musik hat er vor mehr als einem Jahrzehnt veröffentlicht. Aber tief in seinem Herzen ist der 64-Jährige stets ein Rocker geblieben. Und wenn er, wie gerade jetzt, wieder Lust empfindet, seine wilde Seite rauszulassen, schart er seine alten Kumpels um sich, um mit ihnen mal wieder so richtig auf die Pauke zu hauen. Das ist es, was ihn mit Young verbindet.

Eine Überraschung zum Schluss

Auch der zeigt sich oft und gerne mit Lagerfeuermusik im Stil seines größten Hits „Heart Of Gold“. Noch lieber aber rockt er mit seiner Lieblingsbegleitband Crazy Horse. „Wenn ich mit Crazy Horse auf der Bühne stehe, entwickelt sich etwas Magisches, wir müssen uns nur noch treiben lassen. Die Musik kommt dann ganz von selbst“, sagte er einmal. Genauso geht es Thibaud und seinen Jungs. Die Magie um die Truppe herum ist förmlich spürbar. Alte und neue Songs fügen sich nahtlos ineinander, Klassiker der Marke „4th Of July“ oder „Anywhere“ mit tollem Mandolinensolo von Staples harmonieren perfekt im Wechselspiel mit aktuellen Nummern wie „Heaven’s On The Move“ oder „Farewell, So Long“.

Als letzte von mehreren Zugaben gibt es schließlich noch eine Überraschung: Die Thibaud-Band interpretiert einen Song ausgerechnet von den Rolling Stones, nämlich „Tumbling Dice“. „Wenn jemand versucht, die Stones zu covern, geht das meist schief. Hier aber war das einfach nur spitze“, kommentiert ein Besucher nach dem hervorragenden Gig. Dem ist nichts hinzuzufügen.