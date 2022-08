Warum es die Mühe lohnen sollte, mit anders Denkenden zu reden.

Die letzten beiden Jahre haben uns allen viel abverlangt. Es war oft schwer, Kontakte aufrechtzuerhalten. Vor allem in den Zeiten des Lockdowns durften wir uns ja gar nicht treffen, und auch danach waren viele Veranstaltungen nicht möglich. Ich habe auch den Eindruck, dass die Situation uns alle verändert hat. Viele halten immer noch Abstand und sind sehr vorsichtig im Umgang mit anderen.

Mit manchen Menschen hat man sich in der Zwischenzeit auch auseinandergelebt, manche Freundschaften sind schwierig geworden oder sogar ganz zerbrochen, weil die Ansichten sich als zu unterschiedlich entpuppt haben. Manchmal habe ich das Gefühl, mit einigen Mitmenschen gar nicht mehr richtig reden zu können. Es wird auch immer deutlicher, dass sich in unserer Gesellschaft unversöhnliche Standpunkte gegenüberstehen, so krass wie ich das nie zuvor empfunden habe. Das finde ich richtig beunruhigend, da müssen wir wirklich gegensteuern.

Kürzlich habe ich im Radio eine Reportage über eine Organisation in den USA gehört, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen aus den verschiedenen politischen Lagern mit verhärteten gegnerischen Ansichten miteinander ins Gespräch zu bringen. Das klang ganz schön beeindruckend. Ich finde, auch wir müssen so schnell wie möglich Wege finden, wie wir bei uns, in unserem Umfeld, wieder beginnen miteinander zu reden. Auch wenn es sich schwierig gestaltet und wir zunächst nicht so recht wissen, wie und wo wir anfangen sollen.

Wenn ich glaube, dass Gott alle Menschen liebt und alle Menschen gleichwertig sind, dann heißt das doch, dass die anderen es wert sind, dass ich mir Mühe gebe, in Frieden mit ihnen zu leben, auch wenn ich sie nicht verstehen kann. Nur gemeinsam können wir gute Lösungen finden für die wirklich bedrohlichen Probleme unserer Welt und der Armut und der Zerstörung der Erde entgegenwirken. Dazu müssen wir wieder alle miteinander ins Gespräch kommen. Auf unterschiedliche Art. Da gibt es schließlich viele Möglichkeiten, wenn wir es wirklich wollen.

Wir haben sogar auch gelernt in diesen beiden letzten Jahren, wie hilfreich die technischen Errungenschaften unserer Zeit sind. Mittlerweile können viele von uns schon viel besser umgehen damit. Und wir haben festgestellt, dass solche Videokonferenzen auch ihre Vorteile haben können. Sie ersparen uns weite Wege, lange, anstrengende Fahrten mit nervigen Staus. Und auch im privaten Bereich ist es manchmal schön, große Distanzen zu Familienmitgliedern oder Freundinnen und Freunden überbrücken und sich dabei trotzdem sehen zu können.

Nutzen wir die Chancen, die sich daraus ergeben, zur besseren Verständigung und zur Wiederbelebung mancher Kontakte.

Die Autorin

Martina Horak-Werz, Pfarrerin und Bildungsbeauftragte im Kirchenbezirk