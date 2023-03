Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war laut Polizeibericht ein 38-Jähriger aus Neustadt, als ihn am Donnerstag um 2.30 Uhr Beamte in der Martin-Luther-Straße kontrollierten. Dabei stellten diese fest, dass der Mann wegen Betäubungsmittelkonsums seinen Führerschein bereits abgegeben hatte. Erneut reagierte ein Vortest positiv auf die Stoffgruppen Amphetamin, Methamphetamin, Opiate und Ecstasy. Der Neustadter musste zur Blutprobe. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Mann den Fahrzeugschlüssel unberechtigt an sich genommen hatte. Der 38-Jährige sieht jetzt mehrere Straf- und einem Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen.