Sobald ein Großteil der Bauarbeiten zum Projekt „Wasser in die Stadt“ abgeschlossen ist, soll am Kriegerdenkmal in der Neustadter Laustergasse ein öffentlicher Trinkwasserbrunnen entstehen. Das soll spätestens im Frühjahr 2021 soll dort das Wasser sprudeln. Über das Förderprogramm „100 öffentliche Trinkwasserbrunnen in Rheinland-Pfalz“ unterstützt das Land Städte und Kommunen beim Bau eines Trinkwasserbrunnens. Laut Stadtwerke Neustadt hat das Land das rund 16.000 Euro teure Projekt mit 4000 Euro bezuschusst.

Laut dem Stadtwerke-Mitarbeiter Markus Schuler ist auch in Zeiten von Corona der Betrieb eines Trinkwasserbrunnens nicht gefährdet: „Diese Art von Brunnen unterliegen bereits sehr strengen Hygieneauflagen.“ Schuler könne sich vorstellen, dass der Brunnen öfter als üblich gereinigt wird.

