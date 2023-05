Weil sie sich laut Polizei kurz im Auge gerieben hatte, kam eine Autofahrerin am frühen Mittwochabend auf der L516 zwischen Hambach und Diedesfeld von der Straße ab und fuhr in den Grünstreifen, wo sich ihr Fahrzeug überschlug. Bei dem Unfall zog sich die Fahrerin leichte Schnittverletzungen zu, Ersthelfer befreiten sie aus dem Fahrzeug. Ein Rettungsfahrzeug transportierte die Frau in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Neustadt sicherte die Unfallstelle ab, die Landstraße war dafür zeitweise voll gesperrt. Mittels einer Seilwinde stellten die Wehrleute den Unfallwagen wieder auf die Räder, sodass er abgeschleppt werden konnte. Nach eigenen Angaben war die Wehr mit fünf Fahrzeugen und 22 Mann im Einsatz. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15.000 Euro.