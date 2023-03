Haben sich in der Nacht auf Freitag, kurz vor Mitternacht, zwei Autofahrer ein illegales Rennen geliefert? Dieser Frage spürt die Neustadt Polizei nach, die deshalb mögliche Zeugen sucht. Laut Polizeibericht vom Wochenende hatte ein Zeuge gemeldet, dass zwei Wagen mit hohem Tempo auf der Bundesstraße 39 zwischen Geinsheim und Lachen-Speyerdorf unterwegs seien. Alles deute auf ein Rennen hin. Bei den Pkw soll es sich um eine rote Limousine und einen dunklen BMW gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.