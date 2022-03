Zwei Unbekannte haben sich am Donnerstagabend in der Karolinenstraße in der Neustadter Innenstadt ein illegales Autorennen geliefert. Nach Angaben der Polizei hatte sich gegen 22.10 Uhr eine Zeugin gemeldet. Sie hatte zunächst laute Motorengeräusche gehört und wenig später zwei Autos gesehen, die auf der Karolinenstrße nebeneinander standen und dann mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Wittelsbacherstraße losfuhren. An der Einmündung zur Wittelsbacherstraße seien beide Autos, in denen jeweils zwei Personen saßen, durch die Kurve gedriftet, so die Polizei. Laut der Zeugin handelte es sich bei den Autos um ein weißes und ein schwarzes Cabrio. Die Polizei hofft auf Hinweise weiterer Zeugen, um den Vorfall aufklären zu können: Telefon 06321 8540.