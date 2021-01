Die Umweltabteilung der Stadtverwaltung Neustadt bittet um Mithilfe: Zwei Männer wurden am Donnerstag, 7. Januar, gegen 14.45 Uhr dabei beobachtet, wie sie im Stadtwald der Gemarkung Mußbach, Oberer Wollböhl, mehrere Dämmmatten aus einem Anhänger – Kastenaufbau mit auffälliger, dunkelgrüner Plane – abgeladen haben. Als die Unbekannten bemerkten, dass sie dabei beobachtet werden, stiegen sie in das Zugfahrzeug und flüchteten. An mehreren Stelle im Ordenswald haben am gleichen Nachmittag Unbekannte weitere Dämmmatten und mehrere Plastiktüten mit Abfällen illegal entsorgt. Bereits am vergangenen Mittwoch waren illegal abgeladene Reifen und mehr gefunden worden. Wer Hinweise auf den oder die Verursacher oder zu dem Anhänger hat, wird gebeten, sich bei der Umweltabteilung, Telefon 06321 855-1373, E-Mail umwelt@neustadt.eu, zu melden.