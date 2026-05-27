In Diedesfeld haben einige Hausbesitzer wohl ohne Genehmigung Zäune gebaut. Bald dürfte es die Gelegenheit geben, diese nachträglich zu legalisieren. Aber nicht für alle.

Die Zäune beschäftigen die Diedesfelder Ortspolitik schon eine Weile. Auslöser war der Antrag eines Bewohners, der sein Grundstück mit einem Stabmattenzaun vor Wildschweinen schützen wollte. Ortsbeirat und Bauausschuss waren gegen das Vorhaben, weil der Zaun dann im Außenbereich stehen würde. Die Grenze zwischen Innen- und Außenbereich wird in einer Abrundungssatzung festgelegt. Die Gremien sahen ein Gerechtigkeitsproblem, weil ein anderer Diedesfelder in einem anderen Teil des Ortes seinen Zaun nach einem Verfahren vor Gericht zurückbauen musste. Der Antragsteller sah sich dem Vernehmen nach aber auch ungerecht behandelt, da in seiner Nachbarschaft viele derartige Zäune stehen, die aber wohl ohne Genehmigung errichtet worden waren.

„Wie kriegen wir die Kuh vom Eis?“, fragte ein Mitglied des Ortsbeirats bei der Sitzung im Januar, zu der Baudezernent Bernhard Adams (parteilos) gekommen war. Adams deutete an, dass die beste Lösung die Aufhebung der Satzungen sein könnte. Und er bot an, dass sich der Ortsbeirat in nichtöffentlicher Sitzung mit der Bauverwaltung mal über die konkreten Fälle beugen könnte.

Diese Sitzung hat im März stattgefunden, wie Ortsvorsteher Volker Lechner (FWG) berichtet – und sie hat dazu geführt, dass der Ortsbeirat in der vergangenen Woche mehrheitlich dafür gestimmt hat, die Satzungen aufzuheben. Mit dem Diedesfelder Votum sind diese allerdings noch nicht Geschichte, denn aufheben kann sie nur der Stadtrat. Der Ortsbeirat kann lediglich einen Prüfantrag an die Verwaltung stellen.

Satzungen sorgen für Ungerechtigkeit

Der Ortsbeirat begründet diesen damit, dass die Satzungen für die Gärten der betroffenen Häuser unterschiedliche Rahmenbedingungen schafften. Mal beginnt die von ihnen festgelegte Grenze zum Außenbereich direkt an der Gebäuderückwand, mal erst in 30 oder 40 Metern Entfernung. Ohne Satzungen ergeben sich mehr Spielräume für sogenannte bauakzessorische Nutzungen. Gemeint sind kleinere Bauten wie Zäune, Terrassen und Gartenhäuser. Es gelten dann die gleichen Regeln wie in den Teilen des Ortes, wo es schon heute keine Satzungen gibt. Die Grenze zwischen Innen- und Außenbereich macht sich nicht länger am präzisen Grenzverlauf der Abrundungssatzung fest, sondern an den tatsächlichen örtlichen Verhältnissen.

Mit dem Wegfall der Satzungen würden die mutmaßlich ohne Genehmigung errichteten Einfriedungen nicht automatisch legal. „Aber insofern sie nicht übergriffig in den Außenbereich hinausragen, wären sie wohl nachträglich legalisierbar“, heißt es dazu von der Bauverwaltung. Das müsse und könne nur im Einzelfall angeschaut werden. Zur Legalisierung ist dann ein Bauantrag notwendig.

Ortsrand nicht zerfransen

Doch das werde nicht in jedem Fall funktionieren, berichtet Lechner: „Deshalb wird nicht jeder mit dieser Lösung glücklich sein.“ Bei einem Grundstück reiche eine eingezäunte Stelle stark in den Außenbereich hinein. Ließe man das zu, wäre der Ortsrand „ganz zerfranst“, wie Lechner sagt.

Für den eingangs erwähnten Grundstückseigentümer, der nach dem Gerichtsverfahren seinen Zaun zurückversetzte, ergibt sich nicht die Möglichkeit, wieder eine größere Fläche einzuzäunen. Zumindest nach Ansicht der Bauverwaltung. Denn das Gericht habe da die Zone, in der Zäune errichtet werden dürfen, auf rund 20 bis 21 Meter hinter der Gebäuderückseite begrenzt. Die realisierten 51 bis 52 Meter seien nicht begründbar gewesen. „Dabei soll es bleiben“, so die Verwaltung.

Drei Mitglieder des Ortsbeirats stimmten laut Lechner nicht für die Aufhebung der Satzungen. Begründet worden sei dies damit, dass nicht alle Probleme gelöst würden und Unklarheiten bestünden – und mit der Angst, dass mit den neuen Regeln Schindluder getrieben werden könne. Der Ortsvorsteher hält dies dennoch für die beste Lösung. Für ihn ist dabei auch entscheidend, dass nicht in zweiter Reihe Baurecht geschaffen werde.