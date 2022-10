Die Stadtverwaltung ist derzeit damit beschäftigt, die Verursacher von illegalen Müllablagerungen ausfindig zu machen. Außerdem bereiten seit einigen Tagen auftauchende Ölspuren in Neustadt Sorgen.

Die Abteilung Landwirtschaft und Umwelt hat illegal entsorgten Sperrmüll entdeckt – dieses Mal südlich der B39 an der Aumühle. Nach Angaben der Verwaltung handelt sich dabei um den Großteil einer Wohnungseinrichtung, unter anderem ein mit zwischenzeitlich verbotenen Kühlmitteln betriebener Kühlschrank, eine Waschmaschine, diverse Schränke, Teppichboden, Wäscheständer und Kinderspielzeug. Die Abfälle brachten auf dem Wertstoffhof ein Gewicht von 320 Kilogramm auf die Waage.

Der Fund ist aus Sicht der Verwaltung gleich doppelt ärgerlich: Zum einen ist ein großer Teil dieser wilden Ablagerung Sperrmüll oder Elektroschrott. „Beides hätte für Neustadter Bürgerinnen und Bürger kostenlos auf dem Wertstoffhof in der Nachtweide abgegeben werden können“, informiert die Pressestelle. Zum anderen schade ein Abladen solcher Gegenstände der Umwelt. „Das wiederum verursacht erhebliche Folgekosten und muss am Ende hinsichtlich der Entsorgung von der Allgemeinheit getragen werden“, so die Stadtverwaltung.

Ölspur auf der Hambacher Höhe. Foto: Stadtverwaltung/gratis

Zeuge meldet sich

Außerdem klärt die Verwaltung gerade, wer Verursacher von Ölspuren auf der Hambacher Höhe war und hofft dabei auf die Unterstützung der Bürger. Passiert ist die Verschmutzung mit Öl bereits am Dienstag, 4. Oktober. „Die Spurenlage legt nahe, dass es sich bei dem Verursacher um ein Entsorgungsfahrzeug gehandelt hat“, heißt es aus dem Rathaus. Betroffen sind unter anderem die Weinbergstraße, die Hans-Geiger-Straße sowie die Kiesstraße. Auch am Mittwoch, 5. Oktober, habe es Ölverschmutzungen gegeben. Dieser Verursacher sei bekannt. „Es ist allerdings unklar, ob es sich um das gleiche Fahrzeug handelt“, so die Verwaltung.

RHEINPFALZ-Leser Hartmut Ecksturm hat sich mit ähnlichen Beobachtungen gemeldet: Ihm zufolge hat es diese Woche erneut auf unterschiedlichen Straßen in Neustadt großflächige Ölverschmutzungen gegeben. Seinen Beobachtungen zufolge, über die er auch mit dem Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) gesprochen habe, war wohl ein defektes Müllfahrzeug dafür verantwortlich. Er hoffe daher, dass die Stadt mit dem beauftragten Unternehmen spricht, dass sich solche Zwischenfälle nicht wiederholen. Zugleich ruft Ecksturm die Neustadter zur Zivilcourage auf: „Das muss doch noch jemand gesehen haben, und wenn Bürger so etwas sehen, sollten sie doch die Mitarbeiter an den Fahrzeugen darauf hinweisen oder die Stadt informieren, damit solche Fahrzeuge nicht noch quer durch Neustadt fahren.“

Info

Bürger, die Beobachtungen zu illegalen Müllablagerungen gemacht haben oder Hinweise zum Verursacher der Ölspuren geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06321 855-8444 beim Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) zu melden. Wer möchte, kann seine Angaben auch schriftlich einreichen: per E-Mail an info@esn-nw.de.