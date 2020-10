Die Polizei hat in Deidesheim am Mittwochnachmittag 17 Autofahrer verwarnt, die abseits der zugelassenen Wirtschaftswege unterwegs waren. Das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Deidesheim stellte laut Polizei zwischen 23. und 25. Oktober sogar 68 Strafzettel aus, weil Autos trotz Verbotsschildern auf Wegen in Waldrandgebieten geparkt waren. Die Situation für Rettungsfahrzeuge wurde an etlichen Stellen als kritisch bewertet. Da für das kommende Wochenende wieder gutes Wetter prognostiziert ist, rechnen die Behörden erneut mit einem großen Besucheraufkommen. Polizei und Ordnungsamt kündigen erneut Kontrollen an. Auch auf die Einhaltung der Corona-Bestimmungen werden die Behörden ein Augenmerk habe.