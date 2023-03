Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ilja Richter? Den meisten Älteren verbindet sich dieser Name untrennbar mit der ZDF-Musikshow „Disco“, die der inzwischen fast 69-Jährige elf Jahre lang, von 1971 bis 1982, moderierte. Die wenigsten wissen aber, dass der Berliner bereits seit 1960 auch als Schauspieler auf der Bühne steht – und neuerdings auch als Sänger, wie demnächst in Mußbach zu erleben.

Die Zeit, in der Ilja Richter der Sendung „Disco“ mit flotten Sprüchen wie „Licht aus! Whoom! Spot an! Jaaa …!“ und Sketcheinlagen an der Albernheitsgrenze