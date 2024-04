Die Alte Winzinger Kirche ohne Ursula Baade ist nicht vorstellbar. Doch man wird sich daran gewöhnen müssen. In der vergangenen Woche ist die 87-Jährige bei einem ihrer gewohnten Spaziergänge zur Wolfsburg verstorben.

Ursula Baade war seit 28 Jahren unermüdlicher Motor der „Fördergemeinschaft Alte Winzinger Kirche“, und sie war immer freundlich, hilfsbereit, bescheiden und um das Wohl der Anderen bemüht. So verhielt es sich schon, als die Einzelhandelskauffrau fast 35 Jahre lang mit ihrem Mann Emil in der Fröbelstraße erst eine Leihbücherei und dann ein Schreibwaren- und Zeitschriftengeschäft führte. Ältere Neustadter erinnern sich noch daran, dass Ursula Baade fast alle ihre Kunden beim Namen kannte, sich bei jedem erkundigte, wie es ihm gehe, und immer einen Trost bereit hatte, wenn es nicht so gut lief.

Als Emil Baade, der um einiges älter war als seine Frau, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr im Geschäft tätig sein konnte, wurde es 1985 geschlossen, und Ursula Baade kümmerte sich in den folgenden Jahren um ihren Mann, bis zu dessen Tod im Jahr 1995. Alleine zu Hause auf der Couch zu sitzen, das war aber schon zu dieser Zeit nicht ihre Sache. Sie engagierte sich als Presbyterin der Winzinger Martin-Luther-Kirchengemeinde, war auch sonst dort aktiv, sang bei der Stiftskantorei und bei der Chorvereinigung Mußbach. Und sie suchte darüber hinaus eine Aufgabe, bei der sie etwas für die Gemeinschaft tun konnte.

Ursula Baade war schon immer sehr an Kultur, an Kunst und Musik interessiert. Als engagiertes Mitglied der Martin-Luther-Gemeinde interessierte sie sich auch für die historisch bedeutende, aber zu jener Zeit vollkommen vernachlässigte Alte Winzinger Kirche. Deshalb ging sie am 2. Mai 1996 zur Gründungsversammlung der Fördergemeinschaft und wurde auch gleich auch zur Kassiererin gewählt, was sich als gute Entscheidung erwies. Denn Baade engagierte sich auch weit darüber hinaus. Die Alte Winzinger Kirche wurde zu einem wichtigen Teil ihres Lebens und blieb es bis zu ihrem Tod.

„Sie haben mich genommen, obwohl ich nicht von Winzingen bin“, sagte sie einmal scherzhaft. Geboren wurde Ursula Baade nämlich 1937 in Stuttgart. Ihre frühen Kinderjahre verbrachte sie in Wien und Stettin. Im Alter von sieben Jahren kam sie mit ihrer Familie nach Lambrecht, wuchs dort auf und zog dann als Erwachsene nach Neustadt.

Halbe-halbe bei den Konzerten war ihre Idee

Für die Sanierung der Alten Winzinger Kirche wurde viel Geld benötigt. Unermüdlich organisierten vor allem Ursula Baade und die vor einigen Jahren verstorbene Rosemarie Broßardt eine Vielzahl von Veranstaltungen, deren Erlös für die Sanierung des historischen Kirchleins bestimmt war. Bauern-, Floh- und Weihnachtsmärkte. Künstlerbasare, Schlachtfeste sind einige Beispiele – und natürlich die regelmäßigen Konzerte.

Klassischer Musik galt schon immer ihre besondere Liebe. Am 25. Juli 1999 fand das erste von ihr organisierte Konzert in der Alten Winzinger Kirche statt. Es folgten unzählige weitere, die das Kirchlein bei Musikfreunden und auch bei Musikern weit über Neustadt hinaus bekannt machten. Ursula Baade baute zu zahlreichen Künstlern Kontakte auf, und schon bald entstand eine Konzertreihe, die einen so guten Ruf hatte, dass sich immer mehr Musiker darum bewarben hier auftreten zu dürfen. Und das obwohl sie keine feste Gage bekamen. Zum Konzept von Baade gehörte es, dass die Konzerte keinen Eintritt kosteten, jeder Besucher so viel spendete, wie er konnte oder wollte und diese Spenden je zur Hälfte an die Künstler und den Förderverein gingen.

Die Künstler und die Besucher kamen nicht zuletzt deshalb gern, weil Ursula Baade alle aufmerksam und liebevoll betreute und jeden Besucher mit ein paar freundlichen Worten persönlich begrüßte. Auch sonst kümmerte sie sich um alles, hängte auch noch im hohen Alter Plakate für in Geschäften auf, verteilte Flyer.

Auch in vielen anderen Bereichen war Ursula Baade, seit 2010 stellvertretende Vorsitzende der Fördergemeinschaft, unermüdlich für die Alte Winzinger Kirche im Einsatz. Ein besonderes Anliegen war ihr die Restaurierung der wertvollen Wandmalereien aus dem 14. Jahrhundert, und sie freute sich sehr, als die zwischen 2015 und 2019 mit großen Aufwand realisierte Sicherung abgeschlossen war.

Ansonsten reiste Ursula Baade gerne, vor allem an kulturell interessante Orte. Sie ging viel spazieren und hörte ihre geliebte klassische Musik. In den vergangenen Jahren hatte sie mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, und als im Herbst vergangenen Jahres ihr Bruder in Haßloch starb, nahm sie das schwer mit. Nun ist Ursula Baade bei einem Spaziergang unter noch nicht ganz geklärten Umständen selbst verstorben.

Immer wenn es etwas Neues über die Winzinger Kirche gab, hat sie angerufen: „Ich hätte da was, könnte man da was schreiben.“ Aber auch sonst hat sie sich immer mal gemeldet, gefragt wie es geht. Ihre Anrufe werden fehlen.