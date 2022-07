Warum ist Neustadt bei der Standortumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) pfalzweit wieder auf dem letzten Platz gelandet? Diese Frage treibt die Neustadter Politik nun um. Die IHK hatte zu Beginn des Jahres Unternehmen befragt. Diese bescheinigen der Stadt zwar eine hohe Lebensqualität, aber Mängel bei der Wirtschaftsfreundlichkeit sowie im Zusammenspiel zwischen Stadtverwaltung und Unternehmen. Oberbürgermeister Marc Weigel hatte unmittelbar nach Veröffentlichung der Ergebnisse Ende Juni in einem RHEINPFALZ-Interview gesagt, dass sich die Stadtspitze noch eingehend mit den Daten befassen werde. Mit der Gesamtnote von 3,1 sei er nicht zufrieden. Weigel verwies aber auf angestoßene Prozesse, um die verwaltungsinternen Abläufe zu verbessern. Auch ein besserer Austausch mit den Betrieben in der Stadt sowie eine Neuaufstellung der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft seien schon geplant. An vielen Themen sei man dran, so Weigel. Nach dem Ferien werde es einen Gesprächstermin mit der IHK zu der Umfrage geben. Auch die Stadtratsfraktionen von SPD, CDU und FDP wollen die Daten noch analysieren und hatten für die Stadtratssitzung am Dienstagabend einen entsprechenden Antrag eingereicht. Dieser wurde aber noch nicht beraten. Geplant ist, für die September-Sitzung einen IHK-Vertreter in den Stadtrat einzuladen, um die Studie dort vorzustellen und zu diskutieren. Außerdem fordern die drei Fraktionen OB Weigel dazu auf, dort dann auch „Überlegungen für Verbesserungen“ zu präsentieren.