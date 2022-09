Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Deidesheim-Wachenheim hat derzeit keine eigene Leitung. Sie wird von der Schulleiterin der Integrierten Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn, Stephanie Dojani, mitgeführt. Das teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) auf Anfrage mit. Die Leitungsstelle sei seit dem Ausscheiden des langjährigen Leiters Georg Dumont vakant, so der Pressesprecher der Behörde. Dumont wurde vor einem Jahr in den Ruhestand verabschiedet. Das Auswahlverfahren für seine Nachfolge sei noch nicht abgeschlossen, da ein unterlegener Bewerber Rechtsmittel gegen die Auswahlentscheidung eingelegt habe, heißt es weiter in der Antwort der ADD auf eine RHEINPFALZ-Anfrage. Es habe „absolute Priorität“ schnellstmöglich zu einer langfristigen Lösung zu kommen. Zum aktuellen Schulleitungsteam gehören neben Stephanie Dojani: Norbert Fuchs (stellvertretender Schulleiter), Ulrike Gajewski (didaktische Koordinatorin), Thomas Forsch (Organisationsleiter), Sören Holle (Stufenleiter 5 bis 7), Katharina Paragliola (Stufenleiterin 8 bis 10) und Konstanze Bender (MSS-Leiterin).