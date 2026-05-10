An der Integrierten Gesamtschule (IGS) Deidesheim/Wachenheim sind nun auch die Arbeiten am letzten Bauabschnitt fast abgeschlossen.

Dieser Abschnitt betrifft die Sanierung des Gebäudes mit den naturwissenschaftlichen Räumen. Die Arbeiten begannen nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim Ende vergangenen Jahres, definitiv beendet sollen sie nach den Sommerferien sein. Derzeit liefen „sehr viele Arbeiten unterschiedlicher Gewerke parallel“, teilte die Kreisverwaltung mit. Teils seien es nur noch Restarbeiten. Gearbeitet werde noch am Bodenbelag, an der Elektrik sowie an Lüftung, Heizung und Sanitäranlagen. Außerdem seien Maler, Trockenbauer und Bodenleger noch nicht ganz fertig.

Insgesamt hat die IGS am Standort Deidesheim eine mehr als sechsjährige Bauphase hinter sich, die Schule wurde erweitert und umgestaltet. In Deidesheim werden die Klassenstufen sieben bis 13 unterrichtet, die Jüngeren (Klassenstufen fünf und sechs) sind in Wachenheim untergebracht. Insgesamt hat die IGS etwa 825 Schüler.

Schulhof wird neu gestaltet

Bei der Umgestaltung in Deidesheim ist unter anderem das Gebäude der früheren Hauptschule verschwunden, stattdessen wurde ein dreistöckiger Neubau errichtet, der mit einem weiteren Bau durch eine transparente Brücke verbunden ist. Während der Bauphase wurden die Schüler in Containern unterrichtet. Vor gut einem Jahr konnten die Schüler in die neuen Säle umziehen. Container sind seitdem nur noch für den Fachunterricht nötig.

Nach Abschluss der Arbeiten an dem Gebäude für naturwissenschaftliche Fächer wird nach Auskunft der Kreisverwaltung noch der Schulhof neu gestaltet.

Die Gesamtkosten hat der Kreis zuletzt mit 29 Millionen Euro angegeben. Bei den Kosten für den letzten Bauabschnitt ging die Behörde vor einem Jahr von sechs Millionen Euro aus, eine genaue Übersicht über die tatsächlichen Kosten liege noch nicht vor, informierte eine Sprecherin der Kreisverwaltung.