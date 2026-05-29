Die Polizeiinspektion Haßloch hat einen neuen Leiter. Worauf sich Jens Völlinger besonders freut, und wieso er an seinem ersten Arbeitstag bereits befördert wurde.

Einen besseren Auftakt hätte man sich kaum ausdenken können. Am Morgen seines ersten Arbeitstages wurde Jens Völlinger direkt zum Ersten Polizeihauptkommissar befördert, am Nachmittag durfte er in seiner neuen Funktion als Leiter der Polizeiinspektion Haßloch bereits drei Kollegen befördern. „Das war der perfekte Einstieg“, sagt Völlinger und lächelt.

Dass der 18. Mai, landesweiter Beförderungstag der Polizei Rheinland-Pfalz, ausgerechnet mit seinem ersten Tag am neuen Standort zusammenfiel, war Zufall. Dass es den 44-Jährigen vom Führungsstab des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen nach Haßloch gezogen hat, hingegen nicht. Völlinger wollte zurück in die Dienststelle, zurück ins Operative, zurück dorthin, wo Polizeiarbeit unmittelbar wird. „Ich wollte wieder raus“, sagt der gebürtige St. Martiner.

Zurück ins Operative

Die Zeit im Führungsstab, „dem strategischen Bindeglied zum Ministerium“, will Völlinger dabei keineswegs missen. Dort habe er „notwendiges Rucksackwissen“ für die neue Aufgabe gesammelt und nicht nur gelernt, wie Polizeiarbeit organisiert wird, sondern auch, wie man Menschen in Veränderungsprozessen mitnimmt. „Ich bin ein grundsätzlich positiver Mensch“, sagt er über sich. Wenn etwas schwierig sei, versuche er, auch darin etwas Gutes zu finden. Gerade bei Veränderungen sei das wichtig, sagt Völlinger. Viele Menschen täten sich damit schwer. Dann gelte es, zu begleiten, zu erklären und zu überzeugen. In seiner neuen Rolle möchte er deshalb vor allem ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem man gerne arbeitet.

Neben der Personalführung rückt für den 44-Jährigen in Haßloch nun wieder stärker die praktische Seite des Berufs in den Mittelpunkt, also das Gestalten von Polizeiarbeit dort, wo sie im Alltag ankommt. Präsenz zeigen, Personal planen, sich mit Kommunen abstimmen und Veranstaltungen wie die vielen Weinfeste in der Region begleiten. „Das ist meine Welt. Ich freue mich darauf, wieder näher mit den Menschen zusammenzuarbeiten“, sagt der Erste Polizeihauptkommissar.

Berührungspunkte mit Haßloch

Und auch Haßloch ist für Völlinger kein völlig unbekanntes Terrain. Bereits 2022 war er für einige Monate vertretungsweise in der Dienststelle eingesetzt. Auch zu seinem Vorgänger Frank Hoffmann gibt es eine lange Verbindung. Die beiden kennen sich aus Speyerer Zeiten. Dort hatte Völlinger nach der Bereitschaftspolizei im Wechselschichtdienst begonnen und war bis 2014 tätig, bevor er zunächst als Dienstgruppenleiter nach Germersheim und später in den Führungsstab wechselte. „Mit Frank Hoffmann bin ich quasi polizeilich groß geworden“, sagt Völlinger.

Aus der dienstlichen Bekanntschaft sei über die Jahre auch eine persönliche Verbindung entstanden. Man kenne sich privat und tausche sich aus. Daran solle sich auch künftig nichts ändern. Hoffmann, der sechs Jahre lang die Polizeiinspektion Haßloch leitete, ist seit Kurzem neuer Chef der Polizeiinspektion Germersheim. „Ich war gerne in Haßloch, und die Dienststelle ist gut aufgestellt“, sagt Hoffmann über seinen früheren Arbeitsplatz. Für Völlinger ist das eine gute Grundlage. In vielen Dingen denke er ähnlich wie sein Vorgänger, sagt er.

Privat lebt Völlinger mit seiner Frau und seinem dreijährigen Sohn in Speyer. Seine freie Zeit verbringt er am liebsten mit der Familie, draußen im Pfälzerwald oder an Naturfreundehäusern. Er beschreibt sich als offen, gesellig und gerne unterwegs. „Ein Pfälzer durch und durch eben“, sagt er schmunzelnd.