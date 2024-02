Was jetzt zu tun ist.

Lea ist sechs Jahre alt. Dieses Jahr wird sie eingeschult. Im Kindergarten hat sie mit den Kindern aus ihrer Gruppe Fasching gefeiert. Jetzt spielt sie es zu Hause nach. Sie sitzt auf dem Boden, ist barfüßig und spielt mit einem Stück Leinen. „Lea, was machst du?“, frage ich. „Ich will mich verkleiden.“ „Aber Fasching ist doch schon vorbei.“ „Macht nichts, als Jesus kann man immer gehen“, sagt Lea, „heute gehe ich als Jesus.“

„Wann bin ich zuletzt als Jesus unterwegs gewesen? Wann habe ich ihm zuletzt bewusst nachgeeifert und bin seinem Vorbild gefolgt?“, frage ich mich.

Wenn ein Mensch getauft wird, ist er besonders gekleidet – als Zeichen des Neubeginns mit Jesus. Das ist alles andere als eine Verkleidung. Es ist eine Lebenseinstellung. Mehr noch, ein besonderer Anspruch begleitet mich von nun an in meinem Leben: Bringe Licht in die Welt. Geh mit einer besonderen Würde mit dir und allen anderen um. Liebe Gott, dich und deine Nächsten. Geh mit offenen Ohren durch die Welt. Damit du mitbekommst, wenn anderen Unrecht passiert. Und setz dich für andere ein. Wie Jesus es getan hat.

Einstehen für christliche Werte

Das ist unser Auftrag: Genau hinschauen, wenn unsere christlichen Werte mit Füßen getreten werden. Wir müssen klar Position beziehen gegen die, die für sich in Anspruch nehmen, andere Personengruppen ausschließen zu dürfen, wenn diese nicht in ihr Konzept passen.

Es ist Zeit, sich einzumischen.

Es ist an der Zeit, das Wort zu erheben und sich an die Seite derer zu stellen, die Unterstützung brauchen – nicht weil sie schlechter sind, sondern weil sie bewusst schlecht gemacht werden.

Gegen rechts zu demonstrieren, ist das eine. Das andere ist, dem Alltagsrassismus die rote Karte zu zeigen. Ich sehe uns in der Pflicht, auf den Schulhöfen, in den S-Bahnen, auf Ämtern und in Fußballstadien – ja überall dort, wo es angegriffenen Menschen gut tut, das Gefühl zu erleben: Ich bin nicht allein, wenn ich mich gegen erlebten Rassismus wehre.

Die einen nennen das christliche Werte. Andere sagen Zivilcourage dazu. Wieder andere nennen es Einstehen für unsere Demokratie. Nennen Sie es, wie sie wollen. Aber tun Sie es. Jetzt.

Lea hat Recht. Als Jesus kann man immer gehen.

Der Autor

Bernd Wolf, Diakon, Katholische Pfarrei Heilige Theresia von Avila in Neustadt