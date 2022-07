Wie Werbung für Glasfaser ein Beispiel für Christenmenschen sein kann

Seit einiger Zeit sieht man sie im Süden Neustadts relativ häufig in Vorgärten oder an Häusern: kleine, in blau gehaltene Schilder mit dem Schriftzug: „Ich bin dabei!“ Es ist Teil eines eigentlich genialen Werbezuges eines Wirtschaftsunternehmens zur digitalen Versorgung. Dazu gibt es Hausbesuche, Flyer im Briefkasten – mal hochprofessionell bunt, mal eher in bescheidener Darstellung. Für jeden etwas. „Ich bin dabei!“ – und je öfter man es sieht und liest, wird man vermutlich unruhig: Was? Der und die sind auch dabei? Und ich? Verpasse ich etwas Wichtiges? Müsste ich nicht auch dabei sein?

Wie sieht das mit uns Kirchen aus? - Zumindest bei den sogenannten „großen Kirchen“ scheint es irgendwie anders rum. „Ich bin raus!“, mag den Trend eher widerspiegeln. Immer neue Austrittszahlen machen Schlagzeilen, und Gründe dafür gibt es wohl genug, weil Menschen an und in der Kirche leiden, weil sie Entwicklungen nicht gut finden oder sich entfremdet haben.

Was andere sagen

Aber warum sind Menschen in der Kirche dabei? Warum engagieren sich Gläubige in Kirchengemeinden? Ich gebe mal eine nicht repräsentative Umfrage weiter: Eine sagte: „Ich bin in der Kirche, weil ich sie als Solidargemeinschaft erlebe, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzt. So viele verschiedene Menschen leben auf dem gleichen Fundament des Glaubens!“ Ein junger Vater erzählte mir: „Ich bin in der Kirche, weil ich die kirchlichen Kindertagesstätten gut und wichtig finde. Ich bin froh, dass mein Kind dort einen Platz bekommen hat. Wenn immer mehr Menschen austreten, stehen die Kitas doch früher oder später zur Debatte.“

Beim Besuch in einem Seniorenheim treffe ich eine Frau, die sagt: „Ich bin in der Kirche, weil meine Mutter im kirchlichen Seniorenheim so wertvoll geschätzt und betreut wird. Das ist die Liebe, die Jesus meinte.“ Ein älterer Herr sagt mir am Ende des Gottesdienstes: „Ich bin in der Kirche, weil ich den Segen am Ende der Gottesdienste brauche.“ Wieder ein anderer bekennt: „Ja, ich bin in der Kirche, weil ich getauft bin!“ oder: „Ich bin in der Kirche, weil mir die Ruhe in den Gottesdiensten guttut.“

Mehr Farbe bekennen

Vielleicht erzählen wir zu wenig davon auf den Straßen und Plätzen. Vielleicht trauen wir uns als Christenmenschen zu wenig, Farbe zu bekennen, die Begeisterung des Glaubens weiterzugeben und von der Hoffnung zu erzählen, die wir haben dürfen. Unser Glaube ist nicht nur eine Privatsache, denn Kirche lässt sich als Gemeinschaft gestalten und sie kann in unsere Gesellschaft positiv ausstrahlen.

Die Vielfalt der kirchlichen Landschaft ist dabei eine große Bereicherung für alle und ein Zeugnis der bunten und lebendigen Gnade Gottes. Was könnten wir Christenmenschen aufstellen und erzählen, um zu zeigen: „Ich bin dabei!“?

Bitte schreiben

In alter Zeit gab es den Fisch als Geheimzeichen der Christen, weil sich dahinter ein Glaubensbekenntnis zu Jesus Christus, dem Retter und Sohn Gottes verbarg. Es gibt das Kreuz als Zeichen der Christen mit Hinweis auf Tod und Auferstehung Jesu als Keim des christlichen Glaubens. Was könnten wir Christenmenschen aufstellen und erzählen, um zu zeigen: „Ich bin dabei!“?

Schreiben Sie mir doch gerne einmal, warum Sie in der Kirche sind. Ich bin sehr gespannt darauf! Und für alle anderen, die Interesse am Eintritt oder an der Taufe haben: Schauen Sie doch mal im nächsten Pfarramt vorbei. Wir freuen uns auf Sie! Seien Sie dabei!

Der Autor

Oliver Jaehn, Pfarrer der protestantischen Pauluskirchengemeinde Hambach, E-Mail: pfarramt.hambach@evkirchepfalz.de