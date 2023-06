Urlaubsgefühle in der Haßlocher Neugasse: Der vierte Ibiza-Hippie-Markt lädt am Samstag, 1. Juli, von 14 bis 22 Uhr zum Flanieren ein. An 60 Verkaufsständen werden Kleider, Schmuck, Accessoires, Kunsthandwerk und vieles mehr wie auf einem Straßenmarkt im Süden angeboten.

Der Ibiza-Hippie-Markt hat sich aus kleinsten Anfängen entwickelt. Die Idee zu der Veranstaltung hatte Tanja Fink, die in der Neugasse das Stoffe- und Accessoiresgeschäft „Bellafina“ betreibt, vor fünf Jahren. Fasziniert vom Lebensgefühl auf der spanischen Baleareninsel, die für ihre Hippiemärkte berühmt ist, kam sie auf den Gedanken, einen ähnlichen Straßenmarkt in ihrem Heimatort auf die Beine zu stellen.

Mit einer Handvoll Stände ging es 2018 los: Gerade mal fünf Aussteller waren beim ersten Ibiza-Hippie-Markt in der Haßlocher Neugasse dabei. Schon bei der Premiere strömten die – in der Mehrzahl weiblichen – Besucher in Massen. Bei der zweiten Auflage im Folgejahr präsentierten sich bereits 40 Aussteller, 2022 wurden nach der zweijährigen Corona-Pause 50 Stände auf der Straße und in Höfen aufgebaut. Und in diesem Jahr verwandelt sich die Neugasse mit nicht weniger als 60 Verkaufsständen in eine lange südliche Flaniermeile. Für den Ibiza-Hippie-Markt am 1. Juli wird die Neugasse zwischen Giller- und Kirchgasse ab 8 Uhr morgens gesperrt.

Mode, Accessoires, Kunsthandwerk

Das breite Angebot lässt Besucherinnen und Besucher gleich in das Lebensgefühl der Straßenmärkte auf der Mittelmeerinsel eintauchen. An Ständen und Tischen gibt es viele Spielarten von Sommermode, bunte Tuniken, und Häkelbikinis, handgemachten Schmuck, ausgefallene Taschen, Accessoires aller Art, Kunsthandwerk, Wohndekoration, selbstgemachte Seifen, Pesto, Kräuter und vieles mehr, das an Strand und Urlaub denken lässt. Ein Hingucker wird sicherlich das Oldtimer-Feuerwehrauto sein, in dem ein Herrenmodeausstatter seine Ware präsentiert. Die Aussteller kommen aus einem weiten Umkreis, unter anderem aus Freiburg, Aschaffenburg, Stuttgart und Frankfurt. Daneben wird mediterranes Essen wie Paella und Tapas angeboten, ein Food-Truck, ein Eiswagen und das Meckenheimer Weingut Braun sind vor Ort. Auch ein DJ legt passende Musik auf.

Atmosphäre wie auf einem Basar

„Wie ein Tag Urlaub“ sei der Besuch des Ibiza-Hippie-Markts, verspricht Tanja Fink. Sie freut sich darüber, dass auch die Anwohner in der Neugasse bei der Veranstaltung mitmachen und viele von ihnen ihre Höfe für Verkaufsstände öffnen. Der Straßenmarkt zieht nach ihren Worten nicht nur wegen der Basar-Atmosphäre in der engen Gasse viele Besucher an, sondern auch wegen der Qualität des Angebots: „Hier gibt es keine China-Massenware“, betont die Veranstalterin, „sondern nur individuelle Artikel, die man viele woanders nicht bekommt“.