Beim Taubenschutz im Ibag-Tunnel liegt fast alles im Argen. So lässt sich zusammenfassen, wie die DB Netzagentur die aktuellen Arbeiten in der seit Montag gesperrten Bahnüberführung begründet. An dem bisherigen Taubenschutz, verbunden mit sehr viel Dreck, gibt es schon seit Langem vieles zu bemängeln, auch etliche RHEINPFALZ-Leserinnen und -Leser hatten ihn immer wieder kritisiert. Der Schutz bestand aus Lochblechen, Netzen und Abwehrspikes. Die Bleche sind laut DB Netzagentur entweder kaputt oder unzureichend befestigt, sodass immer wieder verwilderte Stadttauben Unterschlupf fänden. Das Schutznetz bestehe aus nur einem Faden, sei daher nicht stabil und zudem weder schwer entflammbar noch resistent gegen Sonnenlicht. Zudem sei das Netz nicht schräg über den Abwasserkästen gespannt, sodass es einen guten Sitzplatz für die Vögel abgebe. Jetzt soll es laut DB Netzagentur zum einen dem Dreck an den Kragen gehen, zum anderen würden die richtigen Netze zwischen der Ablaufrinnen-Verkleidung und den Alublechen schräg nach oben verlaufend installiert, um die Bereiche nachhaltig vor dem Anflug von Tauben zu schützen. Mit beidem sei eine Spezialfirma aus Frankfurt beauftragt. Die Arbeiten seien bewusst in die Sommerferien gelegt worden und sollen voraussichtlich drei, maximal vier Tage dauern.