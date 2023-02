Auf dem Neustadter Marktplatz geht in diesen Minuten eine Gedenkveranstaltung anlässlich des ersten Jahrestags des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zu Ende. Vor Hunderten Besuchern aus Neustadt und der Region, darunter viele Ukrainerinnen und Ukrainer, rief Oberbürgermeister Marc Weigel dazu auf, mit der Unterstützung nicht nachzulassen, wenn die blau-gelben Fahnen auf dem Marktplatz wieder eingerollt seien. Wie Weigel dankte die rheinland-pfälzische Innen-Staatssekretärin Simone Schneider den Bürgerinnen und Bürgern für ihre Hilfsbereitschaft und Solidarität. „Wir hier in Neustadt und mit uns ganz Europa stehen hinter der Ukraine“, so die SPD-Politikerin.