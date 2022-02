Die Stadtverwaltung erarbeitet ein Konzept, um dem Problem mit den Hinterlassenschaften von Hunden Herr zu werden. Das teilt die Stadt mit – und reagiert damit auf ein Anliegen einer Diedesfelderin bei unserem Ortsteil-Lesertelefon.

Das Beschwerdemanagement der Stadt sei mit dem Problem befasst. Vor allem über die Meldeapp Meldoo kämen immer wieder Beschwerden von Bürgern, sagt Aline-Kristin Großstück vom Stadtmarketing. Nun soll eine einheitliche Vorgehensweise besprochen und ein kleines Konzept erarbeitet werden, wie man Hundehalter sensibilisieren kann, Hundekotbeutel zu benutzen.

Beim Ortsteil-Lesertelefon, bei dem sich Leser aus Diedesfeld in der Redaktion melden konnten, hatte eine Diedesfelderin den Wunsch geäußert, mehr als zwei Spender für Kotbeutel im Dorf vorzufinden. Ob weitere Behälter aufgestellt werden, werde ebenfalls thematisiert, so Großstück.

Kein weiterer Parkplatz

Eine Absage erteilt die Stadt indes einem Diedesfelder, der sich für eine zusätzliche Parkfläche an der Einmündung Ursula-/Remigiusstraße ausgesprochen hatte, um den Parkdruck zu verringern. „Gerade im Kurvenbereich gibt es besondere Anforderungen“, teilt die Stadt mit. In Kurvenbereichen seien sogenannte „Schleppkurven“ eingezeichnet, die sichtbar machten, welche Fläche größere Fahrzeuge benötigten, um dort fahren zu können. Deshalb sei ein Parkplatz an der Stelle nicht umsetzbar. Laut dem Ordnungsamt besteht dort das Problem – wie in den meisten Ortsteilen –, dass vorhandene Flächen auf Privatgeländen nicht beziehungsweise vorhandene Garagen oftmals anderweitig genutzt werden.