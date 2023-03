Am Freitagmorgen gegen 10 Uhr sind zwei Hunde im Römerweg aneinander geraten. Wie die Polizei mitteilt, begegneten sich zwei Hundehalterinnen mit ihren Vierbeinern beim Spaziergengehen. Der eine Hund riss sich los, rannte über die Straße und griff den Hund einer 59-Jährigen an. Durch das Gerangel der Tiere stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Laut Polizei ist der Hund der 59-Jährigen bei dem Angriff nicht verletzt worden. Die andere Tierhalterin flüchtete daraufhin mit ihrem Hund. Die Polizei sucht wegen fahrlässiger Körperverletzung nach der Frau und nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 06321 8540 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.