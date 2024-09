Zwischen Neustadt und Gimmeldingen ist es am Mittwochabend zu einem Unfall gekommen, an dem ein Schäferhund beteiligt war. Nach Angaben der Polizei rannte der Hund gegen 18 Uhr unvermittelt auf die Kreisstraße 21 und stieß mit einem Fahrzeug zusammen, das Richtung Gimmeldingen unterwegs war. Den Angaben zufolge lief das Tier nach dem Zusammenprall wieder weg. Ob es verletzt wurde, ist bislang nicht bekannt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Polizei bittet den Hundehalter, sich unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.