In Lachen-Speyerdorf ist erneut ein Reh gerissen worden. Wie die Stadtverwaltung am Montagnachmittag mitgeteilt hat, war der Hinweis darauf am 5. Dezember bei dem Jagdpächter eingegangen. Dieser habe dann die Stadt informiert. Das tote Tier wurde auf einer Wiese in der Nähe des Ritterbüschels gefunden. Bereits Ende September hatte es dort einen ähnlichen Fall gegeben.

Laut Jagdpächter würden in jüngerer Zeit vermehrt Hundeführer im Ritterbüschel parken und ihre Tiere frei über die Wiese laufen lassen, heißt es weiter von Seiten der Stadt. Ein Beleg dafür seien Trampelpfade. Dies würden weitere Jäger bestätigen. Ihre Vermutung: Weil in anderen Kommunen Leinenzwang außerhalb der Ortschaften bestehe, gäbe es einen zunehmenden „Hunde-Tourismus“ in Richtung Neustadt.

Die städtische Umweltabteilung weist darauf hin, dass Hunde in Neustadt nur dann von der Leine gelassen werden dürfen, wenn sie in der Nähe ihres Besitzers bleiben und auf seine Kommandos hören. In jedem Fall sollte das Tier kurzfristig wieder angeleint werden können. Sei mit Wild zu rechnen, Beispiel Ritterbüschel, sollte der Hund angeleint bleiben. Das gelte gerade in der kalten, futterarmen Jahreszeit, wenn das Wild nur wenig Energiereserven habe.