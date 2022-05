Eine 47-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Sonntag kurz vor 17 Uhr in der Straße „Im Erb“ von einem Hund angesprungen worden, der laut Polizei plötzlich aus einem Grundstück gelaufen kam. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Außerdem entstand an ihrem Rad Sachschaden. Der Hund konnte das Haus verlassen, weil die Tür durch einen Windstoß aufgesprungen war, heißt es weiter im Polizeibericht. Die Hundehalterin war direkt nach dem Unfall vor Ort und meldete den Unfall ihrer Versicherung.