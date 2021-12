Ein freilaufender Hund soll laut Polizeibericht am Freitagmorgen auf der A65 in Höhe Kirrweiler unterwegs gewesen sein. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall, als eine 51 Jahre alte Autofahrerin nach ihrer Aussage das Tier erblickte und während eines Überholmanövers abbremste. Eine 56 Jahre alte Autofahrerin, die hinter der 51-Jährigen in einem Pkw unterwegs war, erkannte die Situation laut Polizei nicht rechtzeitig und kollidierte mit dem vorausfahrenden Wagen sowie dem Lastwagen, den die 51-Jährige gerade überholen wollte. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Infolge der Bergungsarbeiten kam es daher zu Verkehrsbehinderungen. Bei dem Unfall entstand laut der Beamten ein Schaden von rund 20.000 Euro. Der freilaufende Hund entkam unverletzt. Hinweise zu dem Hundehalter nimmt die Polizei Edenkoben, Telefon 06323 9550, entgegen.