Neustadts Alt-Oberbürgermeister Jürgen Weiler ist 85 Jahre alt geworden. Gegenüber der RHEINPFALZ erzählt er, was sich für ihn im Alter verändert, welche Kritik ihn gewurmt hat und wie Frankreichs Präsident Jacques Chirac ihn einst begrüßte.

Viel Aufhebens will Jürgen Weiler um seinen 85. Geburtstag nicht machen. Das habe er früher schon so gehalten, sagt Neustadts Alt-OB. Gefeiert habe er am vergangenen