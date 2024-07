Forscher haben herausgefunden, dass jeder Mensch über Humor verfügt – nur eben nicht über den selben. Treffen gleiche Humorvorstellungen aufeinander, ist Gelächter nicht ausgeschlossen. Grob wird in vier unterschiedlichen Humorarten unterteilt: verbindend, selbststärkend, aggressiv und selbstentwertend. Der verbindende Humor entspannt und macht das Miteinander angenehm und leicht. Mit selbststärkendem Humor verliert man in stressigen Momenten nicht die Nerven. Wer stets Witze auf Kosten anderer macht, pflegt den aggressiven Humor, der ebenso wie der selbstentwertende Humor zu den negativen Spielarten zählt. Allerdings appelliert man mit den Witzen über eigene persönliche Unzulänglichkeiten an das Wohlwollen der anderen. Die Grenzen sind manchmal fließend, wie der Fahrer des Kleinfahrzeugs Arola 20 S beweist, das von unserem Fotografen in Esthal entdeckt wurde. Der angewandte Humor liegt irgendwo in der Mitte zwischen verbindend und selbstentwertend. Das vermenschlichte Gefährt, dessen Höchstgeschwindigkeit für alle Verkehrsteilnehmer deutlich sichtbar mit 25 km/h angegeben ist, träumt von einer schnelleren Zukunft mit komfortablen Dimensionen. Ein Schild in der Heckscheibe tut den Wunsch kund: „Wenn ich groß bin, überhole ich Euch alle!“ Ein langanhaltendes Schmunzeln ist gewiss.