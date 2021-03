Neue Leitungen, neuer Kanal, neuer Straßenbelag: In der Humboldtstraße in Neustadt starten am kommenden Montag aufwendige Bauarbeiten, die sich bis weit ins neue Jahr ziehen werden. Was getan wird und was auf die Anwohner zukommt.

Die Tage der alten Kanäle und Leitungen in der Humboldtstraße in Neustadt, und damit auch des Straßenbelags, sind gezählt. Die Kanäle stammen aus dem Jahr 1962, die Gas- und Wasserleitungen von 1964. Alle zehn Jahre werden alle Kanäle, für die in Neustadt der städtische Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) zuständig ist, mit Hilfe einer Kamera überprüft und darüber hinaus jedes Jahr gereinigt. Das teilt Kerstin Baum von der städtischen Abteilung Tiefbau auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Gas- und Wasserleitungen der Stadtwerke würden jährlich überprüft, auf ihren Zustand und ob sie noch dicht sind. In der Humboldtstraße sahen die Verantwortlichen nun alters- und zustandsbedingt Handlungsbedarf.

„Grundsätzlich versuchen wir – die Stadt und die Stadtwerke – immer zusammenzuarbeiten. Wenn Straßenbauarbeiten anstehen, ist es für alle Beteiligten günstiger, man macht die Kanäle oder Leitungen gleich mit und umgekehrt“, so Baum. Davon ausgenommen seien kurzfristig notwendige Arbeiten.

Wo der erste Bauabschnitt beginnt

Gearbeitet wird in der Straße im Afrikaviertel in drei Bauabschnitten, für die jeweils ein halbes Jahr veranschlagt wurden. Der erste Abschnitt beginnt an der Einmündung zur Julius-Wilde-Straße und endet am Wendehammer der Humboldtstraße. „Am Montag wird die Baustelle erst einmal eingerichtet. Der Asphalt wird erst nach Ostern entfernt“, teilt Baum mit. Danach erneuert der ESN den Kanal und die Hausanschlüsse. Anschließend verlegen die Stadtwerke neue Gas- und Wasserhauptleitungen.

Da die Leitungen an unterschiedlichen Stellen verlaufen und die querenden Hausanschlüsse ebenfalls erneuert werden müssen, bedeutet das einen massiven Eingriff in den Untergrund. Außerdem gilt es, eine Stützwand im Erdreich zu berücksichtigen. Die befindet sich zwar nicht direkt im Bereich der Baustelle, aber ihre Erdnägel ragen dort hinein. „Der Straßenaufbau ist 65 Zentimeter hoch, die Nägel liegen darunter. Das sollte keine Probleme geben“, sagt Baum. Der komplette Straßenkörper werde gleich mit saniert, um spätere Setzungsrisse zu vermeiden.

Wie sieht es an der Straßenoberfläche aus?

So viel zum „darunter“. Doch wie sieht es an der Oberfläche aus? Auf einer Länge von etwa 550 Metern und einer mittleren Breite von 7,50 Meter werden die Fahrbahn, der Gehweg zum Berg hin sowie der talseitige Schrammbord saniert. Beim Schrammbord handelt es sich um eine aus Beton bestehende Erhöhung als Abgrenzung zur Fahrbahn. Die Fahrbahn wird asphaltiert, die geplanten Gehwege und Schrammborde werden mit Beton gepflastert, analog zu der Gustav-Nachtigall-Straße. Auch die Straßenbeleuchtung und Kabel werden erneuert.

Im zweiten Bauabschnitt ist der Teil zwischen dem Einmündungsbereich der Straße „Am Waldrand“ bis zur Julius-Wilde-Straße an der Reihe. Der letzte Bauabschnitt zieht sich von der Einmündung „Am Waldrand“ bis zur Von-Wissmann-Straße. Für die Entwässerung werden die vorhandenen Straßenabläufe abgebrochen und durch etwa 40 neue ersetzt. Diese werden wiederum an den Kanal angeschlossen.

Müllsammelstellen denkbar

Während der Bauarbeiten wird die Straße voll gesperrt. Nur Anlieger dürfen dort – „unter Einschränkungen“ – mit ihren Fahrzeugen fahren, teilt die Stadt mit. Zu Fuß seien die Grundstücke jederzeit erreichbar. Weil die Müllabfuhr die Häuser nicht mehr anfahren kann, werden Müllsammelstellen eingerichtet.

Die Humboldtstraße ist nicht die einzige Straße im Afrikaviertel, die bearbeitet wird. Nach Aussage von Baum wird in der Karl-Peters-Straße der Kanal mit Hilfe des Inliner-Verfahrens saniert. Dazu wird ein spezieller Schlauch in den Kanal gezogen, aufgeblasen und ausgehärtet. „Dafür muss die Straße aber nicht aufgemacht werden“, so Baum.