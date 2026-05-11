Ein 42 Jahre alter Mann soll am Sonntagnachmittag versucht haben, in eine Wohnung in der Straße Buschwiesenhof in Neustadt einzubrechen. Das teilte die Polizei mit.

Die Bewohner bemerkten den Einbruchsversuch gegen 15.30 Uhr und verständigten umgehend die Polizei. Bei den anschließenden Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnte der Tatverdächtige in der Nähe des Tatorts vorläufig festgenommen werden.

Gegen den Mann wird nun wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls ermittelt.