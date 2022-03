Die frühlingshaften Temperaturen der vergangenen Tage haben auch die Wallgasse wachgeküsst. Abends ist da wieder richtig viel los: Da spielen Jugendliche Fußball, Hundebesitzer drehen mit ihren vierbeinigen Freunden eine Runde oder Familien mit kleinen Kindern schnappen noch etwas Luft. Auch am Montagabend war im Grünzug einiges los: mit einer Zusatzattraktion. Denn im Schulhof der Ostschule stand der Rettungshubschrauber des ADAC. Es sah alles ganz friedlich aus. So mancher Papa schaute sich mit seinem Nachwuchs den Hubschrauber vom Schulzaun aus staunend an.

In der Schule selbst hat man von dem Ereignis am Montagabend gar nichts mitbekommen. Bis Dienstagmorgen war der „Besucher“ schon wieder weg. Auch die Polizei war nicht über den Christoph-Einsatz informiert worden. Das werde sie nur, wenn sie mithelfen müsse, in der Nähe eines medizinischen Notfalls einen geeigneten Landeplatz zu finden, heißt es auf Nachfrage. Was in dem Fall aber nicht nötig war, der Pausenhof ist ja schön weitläufig.